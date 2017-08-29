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Ученые и специалисты обсудили историческое значение научного наследия мыслителей Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uchenye-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445189-ru.html

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29 августа 2017, 12:13       Комментарии

Ташкент, 29.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Самарканде накануне состоялась международная научная конференция "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации".
Выступивший на открытии конференции президент АН Узбекистана Бехзода Юлдашев сказал, что основная цель форума - глубокое изучение и осмысление непреходящего значения исторического научного наследия ученых и мыслителей Центральной Азии, широкое ознакомление отечественной и мировой общественности с их бесценным вкладом в развитие точных, естественных и исламских наук.
"Конференция станет важной вехой в налаживании тесных научных связей между отечественными и ведущими зарубежными учеными, в т.ч. в форме создания международных научных коллективов по совместному изучению наследия ученых средневековой Центральной Азии", отметил он.
Ведущие зарубежные и узбекские ученые в своих вступлениях раскрыли научную и историческую значимость и особенности научно-культурного ренессанса в Центральной Азии в IX-XII и XIV-XV вв.
В работе конференции приняли участие представители ЮНЕСКО, ОИС, АЙСЕСКО, ИРСИКА, дипломатических корпусов, в том числе Посольства КР в Узбекистане.

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