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Т.Мамытов назвал ряд вопросов, которые могут обсудить президенты Кыргызстана и Узбекистана на следующей неделе

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445188-ru.html

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29 августа 2017, 12:02       Комментарии

Экс-премьер-министр Токон Мамытов предположил, какие вопросы будут обсуждать президенты Кыргызстана и Узбекистана во время визита Шавката Мирзиеева в Бишкек на следующей неделе.
Как сказал он 29 августа на мероприятии по взаимоотношениям КР и РУз, решение вопросов государственной границы были инициированы двумя станами, но так как политическое решение не принималось, решение затягивалось.
По словам Т.Мамытова, лед тронулся после того, как Алмазбек Атамбаев и Ш.Мирзиеев сверили часы в Астане (Казахстан). Они решили вывести двусторонние отношения на новый уровень. После чего премьер-министры подписали промежуточный протокол об описании линии границы протяженностью 1170,53 км.
Он предположил, что главы государств обсудят вопросы улучшения взаимоотношений, как политических, так и торговых, функционирование пунктов пропуска на границе, вопрос взаимных поездок граждан, вопрос безопасности.
"События в сопредельной стране свидетельствуют о том, что ИГИЛ обосновался на границах стран СНГ, нашел общий язык с некоторыми талибами. Их задача - не талибы и Афганистан, а страны Ферганской долины. Думаю, мы вместе будем инициировать ряд решений вопросов безопасности для борьбы с экстремизмом, терроризмом. Это, я думаю, будет основной темой", - сказал Т.Мамытов.

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