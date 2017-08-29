Инспекторы по назначению пособий — денежные мешки, - министр Т.Исакунова

29 августа 2017, 12:09 Комментарии

Инспекторы по назначению пособий в районных отделах Министерства труда и соцразвития - денежные мешки. Об этом на коллегии Министерства труда и социального развития сообщила министр Таалайкул Исакунова.

Выслушав информацию по ситуацию в Ноокатском районе, министр сказала, что у нее волосы встают дыбом от такой информации.

Она сообщила, что если в одном районе такие проблемы, что говорить о других, и почему эти проблемы на были выявлены ранее. Т.Исакунова сообщила, что такие аудиты и проверки будут проведены в каждом районе.

"У этих инспекторов только среднее образование, у некоторых нет постановления о должности, некоторые сами написали должность в своих трудовых книжках. Чем занимается кадровый отдел? Отдел внутреннего аудита? Отдел человеческих ресурсов", - сказала она.