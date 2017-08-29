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Инспекторы по назначению пособий — денежные мешки, - министр Т.Исакунова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445187-ru.html

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29 августа 2017, 12:09       Комментарии

Инспекторы по назначению пособий в районных отделах Министерства труда и соцразвития - денежные мешки. Об этом на коллегии Министерства труда и социального развития сообщила министр Таалайкул Исакунова.
Выслушав информацию по ситуацию в Ноокатском районе, министр сказала, что у нее волосы встают дыбом от такой информации.
Она сообщила, что если в одном районе такие проблемы, что говорить о других, и почему эти проблемы на были выявлены ранее. Т.Исакунова сообщила, что такие аудиты и проверки будут проведены в каждом районе.
"У этих инспекторов только среднее образование, у некоторых нет постановления о должности, некоторые сами написали должность в своих трудовых книжках. Чем занимается кадровый отдел? Отдел внутреннего аудита? Отдел человеческих ресурсов", - сказала она.

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