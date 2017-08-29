Как уйти от наказания за коррупцию? Просто стань кандидатом

29 августа 2017, 11:45 Комментарии

Предстоящие президентские выборы в Кыргызстане запомнятся народу не только тем, что они проходят впервые без участия действующего и популярного президента, но и тем, что кое-кто рассмотрел в них временное укрытие от неизбежного судебного приговора. В чем не откажешь нашим политикам, так это в том, что они умеют ловко использовать ситуацию, проявляя изощренный прагматизм и изворотливость. Особенно, когда над ними как дамоклов меч нависает угроза наказания за различные коррупционные дела. Общество уже привыкло к некоторым ставшим традиционным попыткам манипуляции со стороны высокопоставленных лиц, обвиненных в коррупции или злоупотреблении властью.

Народ уже примерно знает, какая метаморфоза произойдет с тем, кого правоохранители или спецслужбы загоняют в угол доказательствами их вины, их причастности к воровству, коррупции. А происходит все просто: высокопоставленный чиновник, депутат парламента вдруг "прозревают", начинают замечать, что все кругом плохо, что в стране нет демократических свобод, что якобы идут политические репрессии в стиле сталинских.

И тут разворачивается действо, игра на публику, что могут позавидовать даже профессиональные актеры. А режиссеры, драматурги, наверное, кусают локти от зависти. Правда, народу, который настолько привык к такой театральности, только и остается качать головой. А прозревший (внезапно!) политик продолжает, он уже становится народной трибуной, посыпает пеплом голову, рвет на себе рубаху и выясняется, что он всю жизнь положил ради интересов народа, плыл против течения и за это его ложно обвинили в коррупции. Власть не простила его за пламенные речи в защиту простого человека, хотя иной раз бывает трудно найти подтверждающие слова политика, обвиненного в коррупции.

Но это ведь не важно, главное, сейчас кричать, напялить на себя рубища страдальца за правду: "Родимые, я же за вас страдаю". А народ у нас мягкосердечный, даже прекрасно зная, что перед ним ломают комедию, начинает проявлять жалость. На это и рассчитывают те, кто своровал у народа, а потом начал искать защиту у людей, которых он и ограбил.

Примерно так же разворачиваются события вокруг уголовного дела в отношении депутата парламента Каната Исаева. Ничего нового он не придумал, когда его обвинили в коррупции и началось следствие.

Госкомитет нацбезопасности обвиняет депутата парламента Канатбека Исаева в незаконной продаже здания государственной библиотеки по заниженной цене. Это не первые обвинения в адрес депутата - против него уже возбуждено уголовное дело по делу о коррупции и злоупотреблению должностным положением.

ГКНБ считает, что в 2010 году Канатбек Исаев, занимая пост мэра города Токмак, совместно с другими должностными лицами незаконно продал здание государственной библиотеки. Здание с земельным участком в 500 квадратных метров было продано в частные владения за 572 тысячи сомов.

Эксперты выяснили, что рыночная стоимость этого здания на 2010 год составляла более миллиона сомов. Это уголовное дело на Исаева было возбуждено семь лет назад, но странным образом его потеряла Чуйская областная прокуратура. ГКНБ и Генеральная прокуратура сумели восстановить материалы. Они приобщены к уголовному делу против депутата, которое в апреле 2017 года возобновил главный надзорный орган.

Уголовное дело в отношении Исаева возбудили еще в апреле 2011 года. Его обвиняли в злоупотреблении должностным положением и коррупции.

По версии следователей, в апреле 2010 года он провел фиктивный тендер на постройку автостанции в Токмаке и таким образом нанес ущерб государству в более миллиона сомов. Его также обвинили в составлении фиктивных договоров на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в незаконной продаже здания общежития. Ущерб государству от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов. Потом дело было приостановлено, потому что Исаев стал депутатом парламента и следствие не смогло его допросить.

Когда маховик следствия закрутился и Исаев почувствовал, что над ним нависла угроза справедливого возмездия за темные делишки, он сражу же перекрасился в оппозиционера, причем непримиримого.

Человек, который выходил от имени инициаторов внесения поправок в Конституцию страны в 2016 году и горячо отстаивавший изменения, вдруг развернулся против. Многие тогда не смогли понять внезапную перемену, а причины потом выявились, все было банально.

Исаев таким образом начал идеологическую подготовку защиты. Все пытался перевести в политическую плоскость, мол, меня давят уголовным делом из-за того, что я против власти. На факты оставались фактами, библиотека продана по дешевке, тендеры проведены с нарушением законов - они были фиктивными. Следствие все факты подкрепляло доказательствами.

Когда Исаев понял, что депутатский мандат уже его не защитит, он прибегнул к ставшей популярной среди подозреваемых в коррупции тактике – выдвинул себя кандидатом в президенты от партии "Республика" с расчетом на то, что после регистрации ЦИК он временно получит иммунитет от судебного преследования. Вполне предсказуемый шаг для человека, которого загнали в угол следственные органы. Если проследить шаги и действия Исаева, который не нашел лучшей линии защиты, чем как все перевести в политическую плоскость и выдвинуться кандидатом в президенты, можно прийти к выводам, что обвиняемый в коррупции в безвыходном положении и понимает, что нет доводов для защиты, кроме нестандартных. Ну что ж, посмотрим.