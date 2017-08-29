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В КР вопрос безналичных платежей вновь вынесен на общественное обсуждение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365472_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445185-ru.html

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29 августа 2017, 12:02       Комментарии

Мобильным операторам Кыргызстана могут разрешить внедрить систему электронных денег. Этот вопрос сейчас вынесен на общественное обсуждение. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, в ходе пресс-конференции представителей Национального и коммерческих банков и сотовых операторов.
Таким образом каждый гражданин, имея определенную сумму на балансе, сможет безналично платить за услуги или товары. В современных телефонах встроена функция бесконтактного платежа.
"Пока еще идет общественное обсуждение. Мы в принципе обсуждали этот вопрос. Было решено, что нужно это все еще раз обсудить. Мы ждем от операторов и комбанков предложения. Нужно обеспечить равные условия для участников рынка. Здесь регулируются электронные деньги, мы уточняем, каким образом могут пополняться электронные кошельки. Это достаточно сложная схема. Мы еще видим риски - баланс превращается в счет, но у нас по закону счетами занимаются только банки", - рассказал Айбек Султаналиев, начальник отдела по операторам и платежным организациям управления платежных систем НБ КР.
Кроме того, Нацбанк просит совместно разработать проект, который защитит средства клиентов. Эти риски до конца не проработаны, поэтому и нововведение пока не принято. Однако в регуляторе отметили, что готовы идти навстречу.
"Мы выразили свое видение и риски. Мы готовы говорить о нахождении компромиссов, чтобы это устраивало и нас, и оппонентов",- сказал Антон Бредихин, главный специалист отдела по операторам и платежным организациям управления платежных систем НБ КР.
Отмечается, что если данная норма будет принята, то это поможет и государственной программе "Таза Коом".
"Мы бы могли внести свой вклад в развитие электронных госпрограмм. Хотелось бы предоставить нашим гражданам возможность оплачивать с баланса услуги ЖКХ. Сотовые операторы смогли бы увеличить количество безналичных платежей. В скором будущем будет внедрено электронное правительство и мы должны помочь нашим гражданам научиться максимально использовать сотовый телефон", - сказала представитель сотового оператора Айнура Джумашева.
Главной проблемой на сегодняшний день, по мнению Нацбанка, является безопасность средств, находящихся на балансе абонентов, а также вопрос, кто будет возмещать ущерб, если сотовый оператор "прогорит".

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