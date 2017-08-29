Въехал в столб — подробности гибели главы Совета ветеранов афганской войны

29 августа 2017, 12:00 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Подробности гибели главы Республиканского совета ветеранов афганской войны Тыныбека Кадырова сообщила пресс-служба Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.

По информации ведомства, 29 августа в 01.15 40-летний Тыныбек Кадыров, управляя машиной Toyota Land Cruiser, на улице Тимура Фрунзе не справился с управлением и врезался в столб.

На место прибыли патрульная милиция и скорая помощь. Кадырова доставили в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Он скончался от травм, не совместимых с жизнью.

Материалы собраны и переданы в следственный отдел. Все экспертизы назначены. Идет следствие.

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