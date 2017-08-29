Крупное ДТП под Пензой: пятеро пострадавших, один человек погиб. Все – граждане Кыргызстана

29 августа 2017, 11:13 Комментарии

Под Пензой в результате крупного ДТП пострадали пятеро граждан Кыргызстана, еще один выходец из КР погиб. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.

По данным диппредставительства, ДТП произошло 26 августа текущего года на 471-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» России. По информации сотрудника дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району Пензенской области, погибший в результате ДТП и все пострадавшие являются гражданами Кыргызской Республики.

В связи с указанным ДТП в ОМВД России по Спасскому району Пензенской области создана следственная группа. В настоящее время уточняются анкетные данные пострадавших и погибшего в ДТП граждан Кыргызской Республики.

Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников людей, пострадавших в ДТП. Вопрос взят на контроль диппредставительства.