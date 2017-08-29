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Крупное ДТП под Пензой: пятеро пострадавших, один человек погиб. Все – граждане Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/krupno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445181-ru.html

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29 августа 2017, 11:13       Комментарии

Под Пензой в результате крупного ДТП пострадали пятеро граждан Кыргызстана, еще один выходец из КР погиб. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.
По данным диппредставительства, ДТП произошло 26 августа текущего года на 471-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» России. По информации сотрудника дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району Пензенской области, погибший в результате ДТП и все пострадавшие являются гражданами Кыргызской Республики.
В связи с указанным ДТП в ОМВД России по Спасскому району Пензенской области создана следственная группа. В настоящее время уточняются анкетные данные пострадавших и погибшего в ДТП граждан Кыргызской Республики.
Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников людей, пострадавших в ДТП. Вопрос взят на контроль диппредставительства.

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