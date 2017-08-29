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В Джалал-Абаде застраховано всего 581 жилье

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445180-ru.html

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29 августа 2017, 11:41       Комментарии

Ош, 29.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Джалал-Абад на 22 августа всего застрахована 581 единица жилья. Об этом сообщили в мэрии города Джалал-Абад.
По данным мэрии, все застраховавшие свое жилье - это сотрудники муниципальных предприятий, 403 из которых проживают в многоэтажных домах, 178 - в частных. В городе Джалал-Абад проживают более 20 тыс семей, 9 тыс из которых проживают в многоэтажных домах, 11 тыс - в частных.
"Самой главной проблемой страхования жилья является то, что во многих из них проживают квартиранты-студенты, которые не имеют права страховать жильё, а владельцы находятся за рубежом на заработках. По законодательству для страхования жилья должен присутствовать владелец жилья. Несмотря на существующие проблемы, ведутся активные работы по страхованию жилья", - сообщил сотрудник мэрии.
образом, на юношеских Олимпийских играх пловец выступит на дистанции 50, 100 и 200 м. Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине.

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