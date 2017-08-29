В Джалал-Абаде застраховано всего 581 жилье

29 августа 2017, 11:41 Комментарии

Ош, 29.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Джалал-Абад на 22 августа всего застрахована 581 единица жилья. Об этом сообщили в мэрии города Джалал-Абад.

По данным мэрии, все застраховавшие свое жилье - это сотрудники муниципальных предприятий, 403 из которых проживают в многоэтажных домах, 178 - в частных. В городе Джалал-Абад проживают более 20 тыс семей, 9 тыс из которых проживают в многоэтажных домах, 11 тыс - в частных.

"Самой главной проблемой страхования жилья является то, что во многих из них проживают квартиранты-студенты, которые не имеют права страховать жильё, а владельцы находятся за рубежом на заработках. По законодательству для страхования жилья должен присутствовать владелец жилья. Несмотря на существующие проблемы, ведутся активные работы по страхованию жилья", - сообщил сотрудник мэрии.

образом, на юношеских Олимпийских играх пловец выступит на дистанции 50, 100 и 200 м. Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине.