В Оше в обезглавливании женщины подозревается ее 27-летняя невестка

29 августа 2017, 11:24 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В городе Оше в убийстве и обезглавливании женщины подозреваются 27-летняя невестка и ее 37-летняя сестра. Об этом агентству "Кабар" сообщили в УВД южной столицы.

Женщины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В милиции обещали позже предоставить более подробную информацию.

В милиции добавили, что погибшая женщина А.Ж., 1966 года рождения, жительница села Дароот-Коргон Чон-Алайского района.

Напомним, 28 августа утром в мусорном контейнере на юго-востоке Оша было найдено обезглавленное тело женщины в возрасте 40-50 лет, которое нашли сотрудники муниципального предприятия "Ош-Тазалык", убиравшие мусор.