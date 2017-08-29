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В Оше в обезглавливании женщины подозревается ее 27-летняя невестка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445179-ru.html

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29 августа 2017, 11:24       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В городе Оше в убийстве и обезглавливании женщины подозреваются 27-летняя невестка и ее 37-летняя сестра. Об этом агентству "Кабар" сообщили в УВД южной столицы.
Женщины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В милиции обещали позже предоставить более подробную информацию.
В милиции добавили, что погибшая женщина А.Ж., 1966 года рождения, жительница села Дароот-Коргон Чон-Алайского района.
Напомним, 28 августа утром в мусорном контейнере на юго-востоке Оша было найдено обезглавленное тело женщины в возрасте 40-50 лет, которое нашли сотрудники муниципального предприятия "Ош-Тазалык", убиравшие мусор.

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