Глава ЕЭК: Основой экономики становится не производство товаров, а производство знаний

29 августа 2017, 11:26 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Значение и содержание цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили 24 августа на панельной дискуссии "Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!", которая состоялась в рамках второго международного выставочного форума "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Выступая на сессии, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что для роста конкурентоспособности экономик стран Союза цифровизация – необходимое условие. "Очевидно, что все те процессы, которые продолжат реализовываться в старой логике, будут устаревшими, а те активы, которые не оцифрованы, теряют свою ценность". Основой экономики становится не производство товаров, а производство знаний.

Оцифровка общих рынков имеет принципиальное значение и для развития интеграции. Ключевое условие в связи с этим – единство или совместимость цифровых стандартов, принципов и правил. "За общими правилами и культурой цифровых консорциумов – будущее торговли и кооперации стран ЕАЭС",– заявил Тигран Саркисян.

В декабре прошлого года президенты выступили с заявлением о необходимости ее формирования. Основные направления цифровой повестки до 2025 года будут представлены до конца 2017 года. По словам Председателя Коллегии ЕЭК, сейчас идут дискуссии фундаментального характера о том, где заканчиваются полномочия национальных правительств и начинаются полномочия наднационального органа. Необходимо понять, на какой технологической платформе будет осуществляться маркировка товаров, важно, чтобы эти системы в странах Союза были совместимы и интероперабельны. Также этот вопрос актуален и для системы госзакупок, которая имеет принципиальное значение для бизнеса ЕАЭС. Если системы оцифровки госзакупок в государствах-членах будут выстроены в разных логиках, издержки бизнеса значительно возрастут.

По мнению члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, странам Союза необходимо перейти к моделированию цифровых преобразований и формированию цифровых активов, в том числе цифровых платформ, наращиванию эталонных цифровых объектов, моделей и т.д.

"Цифровая экономика строится на сквозных процессах, для погружения в нее нам потребуется согласованная политика, иначе "бесшовную" среду не сделать. Эффект от "бесшовности" и безбарьерности почувствуем только вместе. Сейчас – период выхода за рамки традиционных отраслей, пересечения и поиска новых возможностей для построения цифровой сервисной среды для потребителей и бизнеса. Мы и свою интегрированную систему будем развивать в эту сторону", – рассказала о задачах ЕЭК Карине Минасян.

При переходе к цифровой экономике определяющими характеристиками Союза станут способность управлять изменениями, скорость и гибкость моделей управления: время введения в действие новаций в интеграционные цифровые процессы будет сокращаться.

По словам Карине Минасян, страны Союза долгое время не принимали участия в формировании международных стандартов, правил. Тем временем большинство других развитых стран мира, в основном через международные институты стандартизации, активно работали в этом направлении. Сейчас созданы глобальные фрейм-ворки общих правил для секторов цифровой экономики и областей цифрового пространства, например фрейм-ворк прослеживаемости от Gs1. Министр ЕЭК считает, что странам Союза пора включаться в эту работу.

"Для успеха в цифровой экономике нам потребуется развивать новые виды кооперации на основе компетенций, наращивать свои компетенции и использовать компетенции партнеров. Это позволит наращивать цифровые активы, преобразовывать экономические связи, модели и, как следствие, получить новые эффекты", – убеждена Карине Минасян.

Региональный директор по Центральной Азии Всемирного банка (ВБ) Лилия Бурунчук отметила, что Всемирный банк еще в 2016 году в своем "Докладе о мировом развитии: цифровые дивиденды" отметил ключевую роль цифровизации для роста благосостояния общества. Были обозначены перспективы по увеличению ВВП, созданию рабочих мест, преобразованию сферы услуг.

Лилия Бурунчук представила итоги совместного исследования ВБ и Евразийской экономической комиссии "Цифровая повестка ЕАЭС 2025: перспективы и рекомендации". Цель исследования заключалась в том, чтобы дать ответ на вопрос, стоит ли согласованно странам Союза развивать цифровую экономику, разрабатывать цифровую платформу для ЕАЭС, а также в том, чтобы оценить возможные экономические дивиденды развития общего регионального цифрового пространства и реализации цифровой повестки Союза. Эксперты сопоставили два сценария: цифровая экономика будет внедрена в каждом государстве-члене в отдельности или ещё на уровне всего ЕАЭС. Сравнение показало значительные преимущества согласованных национальных и региональной цифровых повесток.

Экономический эффект от реализации цифровой повестки увеличит ВВП Союза к 2025 году примерно на 10,6% от общего ожидаемого роста совокупного ВВП государств-членов к этому времени. При этом потенциальный эффект почти в два раза превышает возможный размер увеличения ВВП стран ЕАЭС в случае цифрового развития без реализации общей цифровой повестки.

Реализация цифровой повестки может привести к созданию от четырех до восьми млн рабочих мест, обеспечит рост занятости в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на пространстве ЕАЭС на 66,4% к 2025 году (1 млн новых рабочих мест). Это почти на 50% больше, чем в случае цифрового развития государств-членов без совместной цифровой повестки. Увеличение количества рабочих мест в сфере ИКТ приведет к росту общей занятости на 2,46% к 2025 году. По оценкам экспертов, устранение существующих нормативно-правовых барьеров в отношениях между государствами-членами позволит сэкономить в Союзе 46,5 млрд долл. США. Эффект от цифровизации государственных закупок на региональном уровне оценивается в 16,3 млрд долл. США.

"Поэтому сегодня перед нами стоит серьезная задача по реализации цифровой повестки на региональном уровне: провести качественные трансформационные процессы, выделить достаточно долгосрочных финансовых средств, сделать серьезные вложения в общую инфраструктуру, привлечь лучшие профессиональные кадры, проявить мудрость и гибкость на уровне руководства и контроля процессов внедрения", – отметила Лилия Бурунчук.

Справка

В панельной дискуссии "Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!" приняли участие Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, председатель Комитета по цифровой повестке Делового совета ЕАЭС, генеральный директор научно-технологической ассоциации "Инфопарк" Владимир Басько, региональный директор по Центральной Азии Всемирного банка Лилия Бурунчук, министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев, заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Армения Эмиль Тарасян, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко, заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Мирлан Омуралиев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов, директор Департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Центрального банка Российской Федерации Алиса Мельникова, ведущий специалист Всемирного Банка Хуан Навас-Сабатер, вице-президент NOVA GROUP Эдди Тан, основатель АО "Technodom Оperator" Эдуард Ким и другие представители государственных органов и бизнеса государств Союза.

ЕЭК к концу 2017 года представит главам правительств Основные направления цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, в том числе перечень первоочередных интеграционных инициатив. Разрабатываемый проект включает четыре направления. Первое – оцифровка общих рынков, второе – оцифровка инфраструктуры и цифровая безопасность, третье – трансформация системы управления и четвертое – оцифровка отраслей.