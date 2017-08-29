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На дошкольное образование в Кыргызстане выделено 2,3 млрд сомов в 2017 году

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2017-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445177-ru.html

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29 августа 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. 100 новых детских садов откроются в отдаленных селах Кыргызстана 1 сентября. По данным министерства образования и науки, в стране действуют 1524 детских сада, из них 274 – государственные, 1007 – муниципальные и 301 – частные. В этих учреждениях дошкольное образование получают около 189 тыс детей.
Для маленьких кыргызстанцев, не посещающих детские сады, разработана специальная пришкольная программа и подготовлены 4000 классов, оснащенных оборудованием, учебно-методическими, наглядными и развивающими материалами. В 2016 году на дошкольное образование из республиканского бюджета было выделено 1,9 млрд. сомов, в 2017 году эта сумма составила 2,3 млрд. сомов.
Следует отметить, что 5 лет назад в республике функционировало всего 698 дошкольных образовательных организаций (ДОО). Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 1990 году, когда количество ДОО достигало 1696, и каждый третий ребенок ходил в детский сад. К 2010 году страну накрыла волна незаконной продажи и приватизации зданий дошкольных учреждений. Более 1500 объектов попали в частную собственность.
На данный момент Министерством образования и науки создана единая база детских дошкольных образовательных учреждений, которые были в прошлые годы незаконно приватизированы и были перепрофилированы. Учитывая это, ведется работа по возвращению детских садов в государственную и муниципальную собственность.
Ранее экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбековво время отчета правительства за первое полугодие 2017 года сообщил, что при содействии органов местного самоуправления возвращено 144 детских сада.
Также правительство начало внедрять и апробировать современные модели финансирования услуг ДОО. Пилотные дошкольные учреждения Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей в этом году будут переведены на нормативный принцип финансирования услуг за 1 ребенка в год. Система предусматривает четкое разграничение обязательств финансирования дошкольных организаций из средств государственной казны, бюджета органов местного самоуправления и родителей. Новая модель обеспечит равный и справедливый подход в предоставлении услуг дошкольного образования для всех детей.
Также вводится электронная очередь при приеме в детские сады по всей стране. Главная цель программы электронной очереди - обеспечить прозрачные и одинаковые условия приема детей в дошкольные учреждения и устранить коррупцию. В прошлом году электронная очередь прошла испытание в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Теперь программа внедряется по всей стране.
Альтернативой дошкольным учреждениям в отдаленных и приграничных зонах стали общинные детские сады. Инициативу их создания проявили международные организации. Сегодня в стране работает 221 общинный детский сад. Эти учреждения отличаются от традиционной модели тем, что здесь дети развиваются и обучаются в две смены: одна группа посещает занятия до обеда, другая во второй половине дня.

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