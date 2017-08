Маленькие кыргызстанцы примут участие в конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане

29 августа 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 4-летний Матвей Дайнеко и 10-летняя Эльза Суйуналиева, победители конкурса Little Top Model of Kyrgyzstan 2017, примут участие в конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане (Казахстан). Об этом сообщила директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова.

"Очень надеемся, что они там выиграют и привезут титул и главную корону. Пожелаем им удачи", - сказала Намазбекова.

С 1 по 3 сентября в Астане пройдет важнейшее событие модной индустрии – ретроспектива коллекции моделей одежды легендарного кутюрье Пьер Кардена и мировой Гранд-финал фестиваля красоты и моды "World Asia beauty".

Также в рамках трех дней в Астане пройдут конкурсы красоты, в том числе и детские.

"World Asia beauty" - это площадка, на которой соберутся победители конкурсов красоты, моделей, талантов и дизайнеров стран СНГ, лучшие эксперты в области красоты и моды под началом дома моды Пьера Кардена, известнейшие дома мод, продюсерские компании стран СНГ и мира.

Ежегодно данный фестиваль проходит в разных странах мира, в последний раз фестиваль был проведен во Вьетнаме. В этом году, по решению главных организаторов конкурса, впервые Гранд-финал красоты и моды будет проведен в Казахстане. Партнером конкурса является великий кутюрье Пьер Карден.