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Маленькие кыргызстанцы примут участие в конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/malen-kie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445176-ru.html

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29 августа 2017, 11:44       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 4-летний Матвей Дайнеко и 10-летняя Эльза Суйуналиева, победители конкурса Little Top Model of Kyrgyzstan 2017, примут участие в конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане (Казахстан). Об этом сообщила директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова.
"Очень надеемся, что они там выиграют и привезут титул и главную корону. Пожелаем им удачи", - сказала Намазбекова.
С 1 по 3 сентября в Астане пройдет важнейшее событие модной индустрии – ретроспектива коллекции моделей одежды легендарного кутюрье Пьер Кардена и мировой Гранд-финал фестиваля красоты и моды "World Asia beauty".
Также в рамках трех дней в Астане пройдут конкурсы красоты, в том числе и детские.
"World Asia beauty" - это площадка, на которой соберутся победители конкурсов красоты, моделей, талантов и дизайнеров стран СНГ, лучшие эксперты в области красоты и моды под началом дома моды Пьера Кардена, известнейшие дома мод, продюсерские компании стран СНГ и мира.
Ежегодно данный фестиваль проходит в разных странах мира, в последний раз фестиваль был проведен во Вьетнаме. В этом году, по решению главных организаторов конкурса, впервые Гранд-финал красоты и моды будет проведен в Казахстане. Партнером конкурса является великий кутюрье Пьер Карден.

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