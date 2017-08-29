Единое транспортное пространство в ЕАЭС будут формироваться на основе "цифры"

29 августа 2017, 11:52 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Использование цифровых технологий в сфере транспорта и реализация крупных инфраструктурных проектов – залог успешного развития транспортных систем всех государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти процессы будут способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства в Союзе. При этом цифровые технологии будут внедряться на всех этапах перевозки грузов, как заявил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов на конференции "Драйверы развития транспорта: цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП", которая прошла в рамках международного форума "Евразийская неделя", сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Цифровая повестка в рамках Союза сегодня является одним из важнейших направлений: открываются новые возможности для экономик всех государств-членов. Приоритет в стратегии развития перевозок грузов всеми видами транспорта – использование цифровых технологий при оформлении перевозки и контроле доставки", – отметил Адамкул Жунусов. Министр ЕЭК считает, что такие технологии необходимо внедрять на всех этапах движения грузов от отправителя до получателя, и делать это надо незамедлительно.

Так, на автомобильном транспорте предусматривается присоединение государств-членов Союза к Дополнительному протоколу об электронной накладной e-CMR, что будет являться очередным шагом к безбумажному документообороту на транспорте. В этой связи представляет практический интерес европейский опыт внедрения электронных накладных при осуществлении международных автомобильных перевозок.

На железнодорожном транспорте предстоит переход на электронную железнодорожную накладную, внедрение технологии электронного таможенного транзита, перевод таможенной процедуры временного ввоза транспортных средств международной перевозки при железнодорожном транзите исключительно в электронную форму.

Как отметил Адамкул Жунусов, сотрудничество стран Союза с Китайской Народной Республикой также открывает огромные возможности для развития экономических связей, торговли, создания новых транспортных маршрутов между Европой и Азией, что позволит существенно нарастить экономический потенциал. От реализации совместного с Китаем проекта по сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути ожидается значительный синергетический эффект.

Финансирование части инфраструктурных проектов предполагается за счет средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шёлкового пути. В качестве первого шага китайская сторона предложила государствам, расположенным вдоль Шёлкового пути, формирование перечня пилотных проектов с учетом общих интересов. Такой перечень из 39 проектов уже подготовлен специально созданной Рабочей группой и одобрен министрами транспорта государств-членов Союза. Среди наиболее значимых совместных инициатив Адамкул Жунусов отметил строительство новых автодорог в рамках международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" протяженностью 8 445 км, высокоскоростной магистрали Москва – Казань протяженностью 770 км (в рамках высокоскоростной магистрали Москва – Пекин), железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан как южного ответвления континентального моста Евразии, открывающего доступ на рынки Западной Азии и стран Ближнего Востока. Отдельный акцент министр ЕЭК сделал на реализации проекта "Южная железная дорога Армения – Иран", которая соединяет действующую железнодорожную систему Армении с Ираном. По словам Адамкула Жунусова, для предметного обсуждения этих проектов решено пригласить министра транспорта Китая Ли Сяопэна на очередное совещание министров транспорта государств-членов Союза в декабре 2017 года.

"Впрочем, помимо привлечения инвестиций со стороны, прорабатываются и иные возможности. Например, планируется создание на площадке Комиссии Рабочей группы высокого уровня с участием Евразийского банка развития и руководителей транспортных органов государств-членов", – отметил министр ЕЭК.

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрий Панкин назвал формирование пакета таких проектов "очень полезной инициативой" и заявил, что ЕАБР заинтересован в том, чтобы принять участие в их финансировании. При этом наиболее важным для банка Дмитрий Панкин считает создание логистических центров. На протяжении последних лет наблюдается ежегодное удвоение контейнерных перевозок по сухопутному маршруту. При таких темпах пропускные возможности инфраструктуры могут уже в ближайшее время себя исчерпать. Решением могло бы стать как раз развитие логистики контейнерных перевозок.

Президент Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) Алексей Гром отметил, что по итогам 2017 года прогнозируется рост объема перевозок на 50% по сравнению с 2016 годом. По данным главы ОТЛК, перевозки по сухопутным маршрутам сегодня уже не в два раза дороже, чем по морю, как всегда считалось. Соответственно, это также создает определенные перспективы для использования евразийских маршрутов при транзите товаров из Китая. Главные же вопросы, на его взгляд, связаны с развитостью инфраструктуры.

Генеральный секретарь Международной ассоциации "Координационный совет по транссибирским перевозкам" Геннадий Бессонов полагает, что "развитие должно быть гармоничным, излишнее внимание к отдельным направлениям грозит перекосами". Таким образом, по его мнению, в рамках Союза правильно развивать цифровые технологии в администрировании процессов, одновременно вкладывая и в инфраструктуру. С ним согласен и президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Кристиан Лабро. Он считает, что цифровизацию и снятие административных барьеров важно проводить наряду с устранением "физических" барьеров.