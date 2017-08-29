Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Жайылском районе провели спецоперацию по задержанию террористовВ Жайылском районе провели спецоперацию по задержанию террористовВ Жайыльском районе провели антитеррористическую операциюВ Жайыльском районе провели антитеррористическую операцию

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365479_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445173-ru.html

Похожие новости

Маленькие кыргызстанцы примут участие в конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане

На дошкольное образование в Кыргызстане выделено 2,3 млрд сомов в 2017 году

КР и РУз продолжат переговоры по оставшимся участкам государственных границ

Столичная мэрия наградила сотрудников структурных подразделений в честь Дня независимости Кыргызстана

Крупное ДТП под Пензой: пятеро пострадавших, один человек погиб. Все – граждане Кыргызстана

29 августа 2017, 11:18       Комментарии

Национальный банк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил и.о. главы НБ КР Нурбек Жениш на пресс-конференции в Бишкеке.
Как сообщается, такое решение было принято вчера, 28 августа, и вступило в силу с сегодняшнего дня.
Нурбек Жениш отметил, что фактическая инфляция совпадает с ожидаемыми прогнозными значениями и имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики, определенного в диапазоне 5-7% в среднесрочном периоде. В августе 2017 года значение инфляции составило 3,9%.
Прирост ВВП за январь-июль 2017 года составил 6,9%, без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор", которое составляет 3,6%. Чистый приток денежных переводов за 7 месяцев 2017 года увеличился на 28,8% и составил $1,1 миллиарда. В 2016 году этот показатель составил $846 миллионов.
"Основное влияние на рост экономики оказывает улучшение ситуации в странах-партнерах и увеличение денежных переводов. Рост внутреннего и внешнего спроса выступает основным фактором динамики инфляции", - заметил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум