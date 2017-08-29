В суде по делу Жапарова отказали в видео- и фотосъемке

29 августа 2017, 11:29 Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Ранее адвокат заявлял отвод всей судебной коллегии. Однако ему отказали в удовлетворении ходатайства.

Затем Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о проведении фото- и видеосъемки.

"Видеосъемка позволит показать, что процесс открытый и выявить ложь со стороны тех, кто будет давать показания в суде", - заявил адвокат.

Однако председательствующий на процессе судья Жаныл Мамбеталы вновь отказала в удовлетворении ходатайства. Она пояснила, что журналисты могут вести аудиозапись, присутствовать в зале суда. "Камеры и вспышки будут мешать процессу", - сказала она.