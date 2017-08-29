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В Оше задержаны родственницы обезглавленной женщины

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365486_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445169-ru.html

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29 августа 2017, 11:38       Комментарии

В городе Оше по подозрению в убийстве задержаны родственницы обезглавленной женщины.  Об этом сегодня, 29 августа, "ВБ" сообщили в УВД южной столицы.
Уточняется, что личность погибшей установлена. Ею является 50-летняя жительница Чон-Алайского района А.Ж.
"Задержанным женщинам 25 и 37 лет. Одна из них является невесткой погибшей, другая - ее родная сестра. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. О подробностях сообщим позже", - проинформировали в УВД.
Напомним, 27 августа на юго-востоке города Оша был найден труп обезглавленной женщины в возрасте 40-50 лет.
В правоохранительных органах уточнили, что тело женщины было найдено сотрудниками МП "Тазалык" в мусорном контейнере возле Ошского госуниверситета в микрорайоне Курманджан Датка на улице Петрова.

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