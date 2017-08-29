КР и РУз продолжат переговоры по оставшимся участкам государственных границ

29 августа 2017, 11:39 Комментарии

Переговоры по оставшимся участкам узбекско-кыргызской госгораницы продолжатся. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.

Он напомнил, что в 2001 году Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали договор о точке стыка границ в районе Ташкентской, Таласской и Таразской областей. По итогам заседания межправкомиссии 16 августа текущего года готовится промежуточный договор об узбекско-кыргызской госгранице на 1170,53 км.

"По оставшимся участкам будут продолжены переговоры. Убеждены, что после заверешения всех процедур делимитации наших границ сторонами будет определена точная протяженность линии узбекско-кыргызской госграницы", -сказал посол.

Сейчас четыре области Узбекистана (Ташкентская, Андижанская, Наманганская и Ферганская) и Кыргызстана (Талаская, Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская) имеют статус приграничных районов.