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КР и РУз продолжат переговоры по оставшимся участкам государственных границ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365485_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445168-ru.html

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Парень, которого я вырастил, стал премьером, и в правительство пришли молодые. Я верю, что они продолжат начатый нами путь, - А.Атамбаев

29 августа 2017, 11:39       Комментарии

Переговоры по оставшимся участкам узбекско-кыргызской госгораницы продолжатся. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.
Он напомнил, что в 2001 году Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали договор о точке стыка границ в районе Ташкентской, Таласской и Таразской областей. По итогам заседания межправкомиссии 16 августа текущего года готовится промежуточный договор об узбекско-кыргызской госгранице на 1170,53 км.
"По оставшимся участкам будут продолжены переговоры. Убеждены, что после заверешения всех процедур делимитации наших границ сторонами будет определена точная протяженность линии узбекско-кыргызской госграницы", -сказал посол.
Сейчас четыре области Узбекистана (Ташкентская, Андижанская, Наманганская и Ферганская) и Кыргызстана (Талаская, Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская) имеют статус приграничных районов.

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