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В Жайыльском районе провели антитеррористическую операцию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445167-ru.html

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В Бишкеке 29 августа света не будет на 14 улицах и в двух микрорайонах

29 августа 2017, 11:17       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В Жайыльском районе Чуйской области проведена антитеррористическая спецоперация, сообщили в пресс-службе ГКНБ.
О подробностях ничего не известно, однако СМИ пишут, что ликвидированы двое преступников. В спецслужбах пообещали предоставить подробности позже.
Такую же спецоперацию провели в понедельник в Бишкеке у Дворца спорта. В ГКНБ тогда не сообщили, кто и за что был задержан.
На прошлой неделе в четверг ночью патрульные милиционеры остановили машину, проехавшую на красный свет светофора. При проверке документов один из пассажиров вытащил гранату и грозился взорвать ее. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела, после чего злоумышленники скрылись. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли экстремистскую литературу и сотовый телефон. Сами подозреваемые сбежали.
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