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Дело об обезглавленной женщине — задержаны сноха и ее сестра

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445166-ru.html

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Negatiff: Задержание крупной партии ртути, пожары на кладбищах, труп в канале

29 августа 2017, 11:24       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. По подозрению в убийстве женщины, чье обезглавленное тело нашли в мусорном контейнере в Оше, задержаны 25-летняя сноха и ее 37-летняя сестра, сообщили в УВД города Оша.
Женщины водворены в изолятор временного содержания. По предварительной информации, между убитой, чья личность установлена, и снохой постоянно возникали ссоры на бытовой основе.
Тело обезглавленной женщины было найдено в воскресенье утром работниками ошского "Тазалыка" у здания социального университета.
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