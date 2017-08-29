Дело об обезглавленной женщине — задержаны сноха и ее сестра

29 августа 2017, 11:24 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. По подозрению в убийстве женщины, чье обезглавленное тело нашли в мусорном контейнере в Оше, задержаны 25-летняя сноха и ее 37-летняя сестра, сообщили в УВД города Оша.

Женщины водворены в изолятор временного содержания. По предварительной информации, между убитой, чья личность установлена, и снохой постоянно возникали ссоры на бытовой основе.

Тело обезглавленной женщины было найдено в воскресенье утром работниками ошского "Тазалыка" у здания социального университета.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });