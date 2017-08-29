Как Кыргызстан подготовился к новому учебному году?

29 августа 2017, 10:41 Комментарии

140 тысяч детей по всему Кыргызстану впервые сядут за парты 1 сентября. В новом учебном году школы распахнут свои двери для более 1 млн. учащихся. Ежегодно в республике открываются новые учебные заведения. 309 школ, построенных за последние шесть лет, довели количество средних общеобразовательных учреждений по стране до 2236.

"Это в 2,5 раза больше, чем во все предыдущие годы. В 2016 году сделан капитальный ремонт в 98 школах. На эти цели из бюджета выделены 1 млрд. 39 млн. сомов", — такую статистику привел экс-премьер-министр КР С.Жээнбеков, выступая на педагогическом совете в Чолпон-Ате в середине августа. На этой встрече прозвучали приоритеты правительства, как для предстоящего учебного года, так и для всей системы школьного образования.

К подготовке нового образовательного процесса в правительстве приступили, когда едва закончился старый учебный год. Ориентир был задан точный – завершить строительство новых учебных заведений, в том числе и на юге, пострадавшем от стихийных бедствий, обеспечить безопасную школьную среду, сократить дефицит учебников, провести Интернет, запретить незаконные поборы. Решение каждой из задач, поставленных бывшим руководителем правительства, привело к правильным ответам в преддверии нового учебного года.

Безопасная школа

Пространство, в котором дети чувствуют себя безопасно, а педагоги и родители спокойно, не ограничивается только зданием учебного заведения. За его пределами также должны быть закон и порядок, особенно, если учреждение находится в зоне риска – вдоль дорог республиканского, местного, международного значения и городских магистралей. Проект по безопасности вблизи школ, начатый С.Жээнбековым, предусматривает проведение комплексной работы по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры в четыре этапа до 1 января 2018 года. Экс-премьер настойчиво подчеркивал, что "данная работа должна быть проведена последовательно и максимально оперативно. В первую очередь специальными светофорами, дорожной разметкой и знаками должны быть оборудованы школы, где наиболее высок риск возникновения дорожных происшествий". Иначе печальная статистика гибели и травматизма школьников в ДТП будет расти дальше.

В ответ на это поручение министерства транспорта и образования совместно с местными органами власти уже установили 1232 дорожных знака, 218 "лежачих" полицейских, 215 мест обозначили разметкой. На первоначальном этапе планировалось установить 42 вызывных (переключающихся вручную с помощью кнопок) светофора возле школ. Семь из них уже регулируют движение возле образовательных учреждений в Нарынской и Ошской областях, остальные появятся к 1-му сентября.

Педагогические кадры: повышение квалификации и социальная поддержка

Преподаватели новой формации — еще один проект, инициированный правительством под руководством С. Жээнбекова. Современная система образования требует от учителя адаптироваться к мировым стандартам, постоянно повышая свою квалификацию и совершенствуясь в различных направлениях, а не только по специальности. В новом учебном году пробу пройдет "ваучерная система", предусматривающая оплату курсов повышения квалификации для учителей. При этом форму и место прохождения курсов педагоги будут выбирать самостоятельно. Гарантированные сертификаты по окончанию курсов сделают преподавателей конкурентоспособными, а их услуги качественными.

Экс-глава кабмина как-то сказал, что "быть учителем – это очень сложная работа, которая связана с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением". И это прозвучало не поверхностно, скорее искреннее, поскольку в его автобиографии есть учительская страничка. Личное убеждение в том, что труд педагога должен достойно оплачиваться, помогло решить проблему заработной платы. Ее размер за последнее время удалось поднять с 3,5 тысяч сомов до 13,8 тысяч сомов. Впервые правительству КР удалось сравнять зарплату педагогов со средней заработной платой по стране. И это сразу же отразилось на статистике: в республике насчитывается 79 708 учителей, вакантным остается всего 401 место. При этом три года назад в школах не хватало 3 тысяч преподавателей.

Еще один шаг в поддержке педагогов – организация их отдыха. В этом году учителям был передан пансионат "Асыл" на побережье Иссык-Куля, который станет круглогодичным курортно-оздоровительным центром. На реконструкцию пансионата и строительство лечебного корпуса правительство направило 377 миллионов сомов.

В школу в ноябре

Запоздалый учебный год начнется для школьников Чон-Алайского, Узгенского и Сузаского районов, оказавшихся в эпицентре природных катаклизмов этой весной. Семь новых школ смогут принять учащихся только в ноябре. Строительные работы здесь ведутся в ускоренном темпе из-за суровых климатических условий в Чон-Алайском районе, где 1 сентября уже наступает зима. Но при этом спешка и несоблюдение технических норм равносильна пустой трате денег и сил. За время своего премьерства С. Жээнбеков проверил ход строительства не одной школы, требуя от подчиненных выполнять работу тщательно и использовать только качественные стройматериалы.

Интернет в каждую школу

Интернет – как обязательный стандарт учебного процесса – должен быть введен в каждой школе, даже если она находится в отдаленной приграничной зоне. Подключение к всемирной паутине и использование интернет-технологий – это обязательные условия для развития современной и прогрессивной школы, которая не должна отставать от общей системы электронного управления в государственных органах. Вопрос построения новой структуры образовательного процесса с применением современных интернет-технологий находился под особым контролем правительства. И благодаря этому на сегодня уже 467 школ по всей республике подключились к Интернету. В 2017-2018 учебном году их количество возрастет еще на 775 школ (по поручению экс премьер-министра эту задачу профильные органы должны выполнить уже к 1 сентября). Таким образом, доступ к Интернету получат 60 % всех средних учебных заведений страны. Для этого правительство предусмотрело около 112 миллионов сомов. Оставшиеся школы будут обеспечены Интернетом в 2018 году в рамках проекта "Таза коом".

Учебники и электронные книги

Без современных технологий в учебе, конечно, многое можно упустить. Но без традиционных элементов обучения, пожалуй, придется еще труднее. По данным министерства образования, сегодня учебные заведения обеспечены учебниками на более, чем 83,5%. Для сравнения 10 лет назад этот показатель не достигал и 60%, что свидетельствует в пользу работы правительства по сокращению дефицита учебных пособий. Альтернативой бумажному варианту становится набирающий популярность электронный вариант, в котором оформлены и содержатся в базе 369 учебников. Кроме них родители и школьники могут также скачать в свободном доступе 566 диссертаций и 794 редких оцифрованных книг. На базе школ каждого района и городабудут созданы 60 электронных библиотек.

Задел на будущее

Выстраивая систему отечественного образования, правительство не занимается анонсированием задач, а четко и слаженно выполняет свою работу. Факт о том, что почти четверть государственного бюджета – 28 млрд сомов – ежегодно направляется на поддержку и развитие образования, свидетельствует о последовательной политике направленной на предоставлении главного общественного продукта – знаний и сопутствующих ему условий, инноваций и научно-технического прогресса. Этот задел, начатый правительством С. Жээнбековым, должен продолжить новый кабинет министров. Инвестиции в образование в будущем обеспечат страну крепким человеческим капиталом –одним из главных факторов экономического и социального развития.