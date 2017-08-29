Пловец Д.Петрашов завоевал третью лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года

29 августа 2017, 10:58 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанский пловец Денис Петрашов на чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который прошел 23-28 августа в Индианаполис (США), завоевал третью лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года.

Как сообщили в федерации плавания КР, в состязаниях среди юношей на дистанции 200 метров брассом Денис Петрашов выступил в пятом заплыве и финишировал пятым. Его результат - 2 минуты 13,97 секунды, тем самым установил новый рекорд в Кыргызстане.

Ранее Петрашов завоевал серебряную медаль и лицензию на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года на открытом чемпионате Беларуси по плаванию. Таким образом, на юношеских Олимпийских играх пловец выступит на дистанции 50, 100 и 200 м.

Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине.