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Пловец Д.Петрашов завоевал третью лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года

Источник:
http://kabar.kg/news/plovetc-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445164-ru.html

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29 августа 2017, 10:58       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанский пловец Денис Петрашов на чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который прошел 23-28 августа в Индианаполис (США), завоевал третью лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
Как сообщили в федерации плавания КР, в состязаниях среди юношей на дистанции 200 метров брассом Денис Петрашов выступил в пятом заплыве и финишировал пятым. Его результат - 2 минуты 13,97 секунды, тем самым установил новый рекорд в Кыргызстане.
Ранее Петрашов завоевал серебряную медаль и лицензию на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года на открытом чемпионате Беларуси по плаванию. Таким образом, на юношеских Олимпийских играх пловец выступит на дистанции 50, 100 и 200 м.
Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине.

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