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В США ястреб спрятался от урагана "Харви" в такси и отказался улетать

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ssha-ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445163-ru.html

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МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок к восточному побережью США из-за урагана "Харви"

29 августа 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В американском городе Хьюстон (штат Техас) напуганный ураганом "Харви" ястреб спрятался в такси, сообщает UPI.
Таксист Уильям Брюзо (William Bruso) отлучился в магазин, чтобы сделать запасы перед началом стихийного бедствия. Когда он вернулся, в машине сидела птица и отказывалась ее покидать.
Брюзо решил отвезти ястреба к себе домой. Там он дал ему воды и накормил сырыми куриными сердцами. Через день птицу забрали сотрудники Центра спасения диких животных, пишет lenta.ru.
Таксист опубликовал на YouTube 10 видео с гостившим у него ястребом. Самое популярное из них за два дня посмотрели 280 тысяч раз.
Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли, по меньшей мере, 5 человек, более 10 пострадали.

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