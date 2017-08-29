В США ястреб спрятался от урагана "Харви" в такси и отказался улетать

29 августа 2017, 10:56 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В американском городе Хьюстон (штат Техас) напуганный ураганом "Харви" ястреб спрятался в такси, сообщает UPI.

Таксист Уильям Брюзо (William Bruso) отлучился в магазин, чтобы сделать запасы перед началом стихийного бедствия. Когда он вернулся, в машине сидела птица и отказывалась ее покидать.

Брюзо решил отвезти ястреба к себе домой. Там он дал ему воды и накормил сырыми куриными сердцами. Через день птицу забрали сотрудники Центра спасения диких животных, пишет lenta.ru.

Таксист опубликовал на YouTube 10 видео с гостившим у него ястребом. Самое популярное из них за два дня посмотрели 280 тысяч раз.

Ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли, по меньшей мере, 5 человек, более 10 пострадали.