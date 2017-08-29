Сельскохозяйственное машиностроение – локомотив интеграции на евразийском пространстве

29 августа 2017, 11:10 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Локализацию производства сельхозтехники и комплектующих, а также развитие экспортного потенциала отрасли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили на круглом столе на площадке Всемирной выставки "Астана ЭКСПО-2017" в рамках международного форума "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В работе круглого стола приняли участие представители органов государственной власти стран Союза, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альберт Рау, крупнейшие производители сельхозтехники: Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", "Ростсельмаш", а также члены Ассоциации производителей сельхозтехники Германии (VDMA).

По словам директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николая Кушнарева, ЕЭК на протяжении последних трех лет провела большую системную работу по поддержке сельхозмашиностроения. Одним из ее значимых результатов стало формирование кооперационных цепочек по производству аналогов комплектующих для сельхозтехники – трансмиссий, элементов гидравлики и двигателей, которые не производятся в странах Союза.

"Создание кооперационных цепочек является мощным стимулом по организации в ЕАЭС импортозамещающих производств комплектующих для сельхозтехники с высокой долей локализации", – сказал Николай Кушнарев.

Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Корчевой представил Стратегию развития сельхозмашиностроения в России до 2030 года.

По словам представителя Минпромторга России, эта отрасль "обладает высоким мультипликативным эффектом, обеспечивает спрос на продукцию химической и металлургической отраслей, станкостроения, смежного машиностроения и других отраслей. Сельскохозяйственное машиностроение является локомотивом интеграции на евразийском пространстве".

В рамках обсуждения председатель Рабочей группы VDMA по странам СНГ Дирк Штратманн проинформировал участников об условиях формирования благоприятной среды для локализации производства международных брендов сельскохозяйственной техники на территории Союза, а также требованиях для адаптации предприятий и технических решений к системе международных стандартов.

Представитель VDMA подтвердил заинтересованность иностранного бизнеса в проектах по локализации производства комплектующих для сельхозтехники в соответствии с международными требованиями по техническому регулированию.

Участники совещания также обменялись мнениями по вопросам практической реализации положений Кодексов стандартов Организации экономического сотрудничества и развития для официального испытания сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, о преимуществах и негативных сторонах их применения для производителей сельскохозяйственной техники стран Союза.

Николай Кушнарев и Дирк Штратманн подписали "дорожную карту" по реализации подписанного в марте этого года Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и VDMA.

Стороны отметили важность проводимой работы для гармонизации технических регламентов и стандартов стран Союза и ЕС в сфере сельхозмашиностроения, акцентировав внимание на создании условий для углубления локализации продукции сельхозмашиностроения в Союзе.

Справка

Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза в январе – июне 2017 года вырос по сравнению с январем – июнем 2016 года на 27%. При этом взаимная торговля сельхозмашинами увеличилась на 52,4%, что почти в два раза выше среднего показателя по ЕАЭС, в том числе поставки тракторов продемонстрировали рост на 39%, а зерноуборочных комбайнов – на 86%.