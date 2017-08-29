Национальная валюта за 7 месяцев 2017 года укрепилась на 0,9% — Нацбанк КР

29 августа 2017, 11:10 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Национальная валюта за 7 месяцев 2017 года укрепилась на 0,9%. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

По его словам, в целом в банковской системы страны продолжает сохраняться достаточный уровень свободной ликвидности в национальной валюте.

"По текущим прогнозам Нацбанка, в предстоящем периоде с учетом тенденции роста внутреннего и внешнего спроса, а также предпосылок касательно внутреннего производства сельскохозяйственных продуктов и динамики мировых продовольственных цен. Значение инфляции будет находиться на уровне 5-7%", - сказал он.

Замглавы Нацбанка считает, что сохранение таких условий, отсутствие внешних и внутренних инфляционных рисков, сохранение учетной ставки позволит НБ КР далее оказывать поддержку мерам по стимулирования экономики.