В Кыргызстане госпособия получают 370 тыс. человек, - Минсоцразвития

29 августа 2017, 10:52 Комментарии

На сегодняшний день численность получателей государственных пособий составляет 370 тыс. человек. Об этом стало известно на коллегии Министерства труда и социального развития. Как стало известно на коллегии, численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, составляет 283,7 тыс. человек.

Численность получателей ежемесячных социальных пособий составила 86,2 тыс. человек.

В целом по республике средний размер ежемесячных пособий малообеспеченным семьям составил 875 сомов, средний размер ежемесячных социальных пособий составил 2385 сомов.