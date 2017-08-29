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В Кыргызстане госпособия получают 370 тыс. человек, - Минсоцразвития

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445160-ru.html

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29 августа 2017, 10:52       Комментарии

На сегодняшний день численность получателей государственных пособий составляет 370 тыс. человек. Об этом стало известно на коллегии Министерства труда и социального развития. Как стало известно на коллегии, численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, составляет 283,7 тыс. человек.
Численность получателей ежемесячных социальных пособий составила 86,2 тыс. человек.
В целом по республике средний размер ежемесячных пособий малообеспеченным семьям составил 875 сомов, средний размер ежемесячных социальных пособий составил 2385 сомов.

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