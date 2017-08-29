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В Ноокатском отделе Минсоцразвития вывили финансовые нарушения на 5 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445159-ru.html

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29 августа 2017, 11:06       Комментарии

В Ноокатском районом отделе Минсоцразвития проверка выявила финансовые нарушения на сумму около 5 млн сомов из государственного бюджета. Об этом на коллегии 29 августа сообщила замминистра Лунара Мамытова. По ее словам, в ходе аудита и проверки комиссии выявлены финансовые нарушения в 16 айыльных аймаках, в том числе в городе Ноокат, селах Нуристан, Жаны Ноокат, Кыргыз Ата и других.
Как сообщила Л.Мамытова, было раскрыто 523 факта нарушений, среди них выдача зарплаты "мертвым душам", выдача суйунчуу и другие незаконные выплаты.

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