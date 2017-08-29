В Ноокатском отделе Минсоцразвития вывили финансовые нарушения на 5 млн сомов

29 августа 2017, 11:06 Комментарии

В Ноокатском районом отделе Минсоцразвития проверка выявила финансовые нарушения на сумму около 5 млн сомов из государственного бюджета. Об этом на коллегии 29 августа сообщила замминистра Лунара Мамытова. По ее словам, в ходе аудита и проверки комиссии выявлены финансовые нарушения в 16 айыльных аймаках, в том числе в городе Ноокат, селах Нуристан, Жаны Ноокат, Кыргыз Ата и других.

Как сообщила Л.Мамытова, было раскрыто 523 факта нарушений, среди них выдача зарплаты "мертвым душам", выдача суйунчуу и другие незаконные выплаты.