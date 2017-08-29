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Процесс по делу Садыра Жапарова начали без адвокатов подсудимого

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365476_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445158-ru.html

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Подсудимый брат Садыра Жапарова просит суд оправдать его

29 августа 2017, 10:46       Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
В ходе судебного процесса адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов просил отложить заседание в связи с тем, что отсутствуют другие адвокаты.
"Их не известили надлежащим образом. Ни повестки, ни по телефону не известили. В связи с этим прошу отложить процесс", - сказал Токтосунов.
Председательствующий на процессе судья Жаныл Мамбеталы спросила секретаря, как извещали адвокатов. Та ответила, что телефонограммой. Однако адвокат возразил, заявив, что до процесса она говорила о том, что не извещала никого.
В итоге судебная коллегия приняла решение начать процесс без адвокатов, пояснив, что в зале заседания присутствует защитник подсудимого.

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