Ход конем Бакыта Торобаева

29 августа 2017, 10:47 Комментарии

Политические игрища, развернувшиеся в преддверии утверждения нового состава правительства и премьера Сапара Исакова, могли закончиться и тем, что сговорившиеся оппозиционные деятели и тихие парламентские заговорщики вполне могли прокатить назначение кабинета министров и сорвать созванную по этому случаю внеочередную сессию Жогорку Кенеша.

Незадолго до заседания активно муссировалась информация о том, что три кандидата в президенты, лидеры парламентских фракций – Канатбек Исаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев договорились, что они и верные им депутаты откажутся поддержать Сапара Исакова как кандидата в премьеры. Каждый из них преследовал в этой игре свои цели. Так, например, Бабанов и Исаев очень бы хотели, чтобы правительство было ослаблено, и кабинет в преддверии выборов состоял бы из временщиков. По их логике, слабой властью проще манипулировать, ее можно шантажировать, что на президентских выборах и во время их проведения вполне могло принести определенные дивиденды.

К сожалению, такова природа доморощенной оппозиции, она жаждет власти любой ценой, даже если речь идет об экономической и политической стабильности или безопасности государства. Она раскручивает самые разные интриги, по любому поводу закатывает истерики и даже готова вывести людей на митинги, прекрасно понимая, что могут быть спровоцированы беспорядки или погромы. В этой ситуации Бакыт Торобаев проявил политическую дальновидность и зрелость, отказавшись поддержать заговор против Сапара Исакова. Теперь лидеру фракции "Онугуу-Прогресс" пророчат должность спикера парламента, но даже если это не так, ход конем, который совершил Торобаев, делает его одним из фаворитов президентской гонки.

Ломать копья и расшатывать собственную страну в угоду личным амбициям, несмотря на свою оппозиционность, депутат не стал, что в конечном итоге наверняка принесет ему значительную электоральную поддержку. При этом Темир Сариев и Омурбек Бабанов, которые в последнее время стали регулярно закатывать скандалы и невероятно часто истерить на ровном месте, своего избирателя теряют. Так что граждане, разочаровавшиеся в руководителях партий "Республика" и "Ак Шумкар", вполне могут обратить внимание на Торобаева и активно его поддержать как политика, отказавшегося участвовать в интригах и заговорах, ставящих под угрозу стабильность в Кыргызстане.

А был ли торг? Даже если Торобаеву предложили пост спикера парламента за поддержку Сапара Исакова и его кабинета министров, то молодой политик поступил очень мудро, по крайней мере он не стал мараться в грязных интригах обмельчавших оппозиционеров и тех, кто под них подстраивается. Должность торага Жогорку Кенеша - это большой шаг в политической карьере, тем более что перспектива президентства для лидера партии "Онугуу-Прогресс" далека, туманна и размыта.

И, кстати, больше всех в преддверии выборов пытаются мутить воду те, кто в свое время имел все шансы стать достойным политиком и заслужить доверие народа своими делами и поступками. Сариев и Бабанов были премьерами, и оба вылетели с должности после скандалов с признаками коррупционной составляющей. Сидели на теплых местах, были всем довольны. Когда же почувствовали, что после президентских выборов могут остаться ни с чем, и даже мало-мальски значимую должность им никто не предложит, перекрасились в оппозиционеров.

Другой персонаж неудавшегося парламентского заговора - Канатбек Исаев мэрствовал в Токмаке, был губернатором Чуйской области. Что избиратели помнят о его делах, когда он занимал высокие и ответственные должности? Сейчас только и разговоров о различных коррупционных делишках, по которым над Исаевым начался судебный процесс. Он, кстати, тоже стал рьяным оппонентом власти только после того, как начались разбирательства по злоупотреблениям, превышению полномочий и прочим прегрешениям на важных государственных постах.

Так что Торобаев, поддержав новое правительство Сапара Исакова, не только избавился от плохих попутчиков, но и преумножил свой политический капитал. На посту спикера, который, вероятнее всего, вскоре покинет Чыныбай Турсунбеков, лидер партии "Онугуу-Прогресс" сможет и опыта набраться, и качественно поработать, чтобы к следующим президентским выборам подойти не с таким плачевным послужным списком и низким уровнем доверия, как у недавних попутчиков в лице Сариева, Бабанова и Исаева.

Политики, стремящиеся попасть во власти и держаться там на интригах, плохо заканчивают. К склочным деятелям в нынешнее время избиратель относится с большим подозрением и не питает к ним теплых чувств. Уважением пользуются те, кто не ставит личные амбиции выше безопасности и стабильности в государстве.