На процессе по делу Жапарова не удовлетворили отвод одному из судей

29 августа 2017, 10:54 Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе судебного заседания судебная коллегия установила личности подсудимого и потерпевшего. Адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил отвод одному из судей коллегии Керезбеку Эсекееву.

Он отметил, что ранее данный судья рассматривал меру пресечения Жапарову. Согласно процессуальному законодательству, судья, участвовавший в апелляционном и кассационном рассмотрении дела, не может участвовать при рассмотрении этого дела в порядке надзора.

Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия не удовлетворила данное ходатайство.