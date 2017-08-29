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На процессе по делу Жапарова не удовлетворили отвод одному из судей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365478_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445156-ru.html

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29 августа 2017, 10:54       Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
В ходе судебного заседания судебная коллегия установила личности подсудимого и потерпевшего. Адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил отвод одному из судей коллегии Керезбеку Эсекееву.
Он отметил, что ранее данный судья рассматривал меру пресечения Жапарову. Согласно процессуальному законодательству, судья, участвовавший в апелляционном и кассационном рассмотрении дела, не может участвовать при рассмотрении этого дела в порядке надзора.
Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия не удовлетворила данное ходатайство.

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