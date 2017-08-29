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В ДТП погиб глава Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445155-ru.html

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29 августа 2017, 10:58       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Этой ночью в аварии погиб председатель Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров, сообщил депутат парламента от фракции СДПК Кожобек Рыспаев.
Парламентарий сказал, что пока не знает подробностей. В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека отметили, что предоставят информацию о ДТП позже.
Тыныбеку Кадырову было 50 лет, он состоял в списке кандидатов в депутаты от СДПК. Был избран председателем совета после того, как летом прошлого года скончался экс-глава объединения Нурлан Торобеков.
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