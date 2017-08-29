В ДТП погиб глава Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане

29 августа 2017, 10:58 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Этой ночью в аварии погиб председатель Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров, сообщил депутат парламента от фракции СДПК Кожобек Рыспаев.

Парламентарий сказал, что пока не знает подробностей. В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека отметили, что предоставят информацию о ДТП позже.

Тыныбеку Кадырову было 50 лет, он состоял в списке кандидатов в депутаты от СДПК. Был избран председателем совета после того, как летом прошлого года скончался экс-глава объединения Нурлан Торобеков.

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