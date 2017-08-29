10.59: страшная история про вора в бишкекской квартире

29 августа 2017, 10:59 Комментарии

Эта гадкая история произошла с семьей моих друзей. Обычной летней ночью в Бишкеке в квартиру на втором этаже одного из домов в южных микрорайонах влез вор.

Тем вечером супруг уехал в командировку и оставил Гулю дома одну.

Она проснулась от непонятного шума, подумала, что кот, но потом вспомнила, что животное ночует на даче у родителей. А муж так рано вернуться из поездки не мог, он бы предупредил.

Поняв, что она не одна в квартире, девушка затаила дыхание, так что было слышно только биение сердца.

Шорох. Скрип двери. Леденящий страх. Шаги. Звук открывающегося шкафа.

Пока вор "исследовал" жилье, она лежала не шелохнувшись и практически не дыша. Они въехали в новую "двушку" только две недели назад и из-за плотного рабочего графика не успели ее толком обжить.

В коробках с одеждой и книгами не было ничего примечательного, а сейф с документами и драгоценностями пока хранился у родителей под охраной любимого кота.

Единственную ценность в отремонтированной квартире представляли Гуля и ее новый Iphone 7, лежавший под подушкой.

Те минуты, которые человек из темноты провел в квартире Гули, показались ей вечностью. Она была беззащитна и испугана и так боялась выдать себя, что потекли слезы.

Через 10 минут скрипнула входная дверь. Гуля пролежала в постели, не шевелясь, около часа до рассвета. Потом в истерике начала звонить мужу, родителям.

Когда семья обратилась в милицию, им задали лишь пару вопросов.

- У вас что-то пропало?

- Нет, мы только въехали, ничего не было в квартире, непонятно, как они попали вообще, дом был закрыт.

- Если ничего не пропало, все живы, нет никаких улик, то заявление писать нет смысла. В вашем районе обычно все тихо. Конечно, вы можете оставить бумагу, и мы ее примем, но дальше дело скорее всего не пойдет, вы же понимаете.

Они не стали препираться и доказывать необходимость найти воров или хотя бы попытаться. Просто ушли, чтобы защитить себя. Айбек и Гуля завели собаку, купили электрошокер и биту.

В этой истории нет морали и осуждения, просто есть гадкая реальность, от которой становится противно.

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Про погоду: в Бишкеке продолжается лето - воздух прогреется до +32 градусов.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова

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