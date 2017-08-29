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Маленький "Брюс Ли" из Джалал-Абада снимется в кино

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445153-ru.html

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29 августа 2017, 11:08       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Семилетний Нурмухаммед Ташмаматов, владеющий приемами Брюса Ли и нунчаками, снимется в фильме "№7", сообщил продюсер этой ленты Эрлан Жамгырчиев.
Съемки начнутся уже осенью этого года. В ленте покажут истории юных талантов и молодых футболистов. Фильм решили назвать "№7", поскольку это игровой номер популярного футболиста Криштиану Роналду.
"Мы ценим талант Нурмухаммеда. Нужно развивать его, иначе он так и останется нераскрытым", - отметил Жамгырчиев.
Маленького "Брюса Ли" ранее приглашали на российскую детскую телепередачу "Лучше всех", ведущим которой является Максим Галкин. Там мальчик продемонстрировал свои умения.
Нурмухаммед Ташмаматов живет в Джалал-Абаде и в этом году пойдет в первый класс.
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