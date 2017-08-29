Маленький "Брюс Ли" из Джалал-Абада снимется в кино

29 августа 2017, 11:08 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Семилетний Нурмухаммед Ташмаматов, владеющий приемами Брюса Ли и нунчаками, снимется в фильме "№7", сообщил продюсер этой ленты Эрлан Жамгырчиев.

Съемки начнутся уже осенью этого года. В ленте покажут истории юных талантов и молодых футболистов. Фильм решили назвать "№7", поскольку это игровой номер популярного футболиста Криштиану Роналду.

"Мы ценим талант Нурмухаммеда. Нужно развивать его, иначе он так и останется нераскрытым", - отметил Жамгырчиев.

Маленького "Брюса Ли" ранее приглашали на российскую детскую телепередачу "Лучше всех", ведущим которой является Максим Галкин. Там мальчик продемонстрировал свои умения.

Нурмухаммед Ташмаматов живет в Джалал-Абаде и в этом году пойдет в первый класс.

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