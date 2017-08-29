29 августа 2017, 10:41 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Катар рассмотрит введение безвизового режима для Кыргызстана. Об этом стало известно во время встречи посла КР в Катаре Нурана Ниязалиева с директором Департамента консульской службы МИД Государства Катар, послом Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи в г.Доха.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе состоявшейся беседы Ниязалиев проинформировал о внедрении МИД КР системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза-Коом", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы Кыргызстана через интернет. Он также сообщил, что в связи с предстоящими выборами президента КР впервые в истории страны в г.Доха образован избирательный участок №9050, где могут проголосовать находящиеся в Государстве Катар граждане Кыргызстана. Он проинформировал о предстоящем праздновании Дня независимости КР в г.Доха, на которую приглашаются все соотечественники. Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, посол Ниязалиев подчеркнул важность рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Кыргызстана.

Со своей стороны Мохаммед Абдулла Аль-Субаи поздравив кыргызскую диаспору с предстоящим Днем независимости Кыргызстана, пожелал успешного проведения голосования в г.Доха на президентских выборах 15 октября.

Он проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны внимательно изучить просьбу об освобождении граждан Кыргызстана от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны.