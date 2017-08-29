Геномная селекция – новый тренд в животноводстве

29 августа 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Увеличение продуктивности в животноводстве невозможно без эффективной геномной селекции. К такому выводу пришли участники семинара "Улучшение и сохранение генетических ресурсов в животноводстве, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Создание системы геномной селекции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)", который был организован Департаментом агропромышленной политики Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO).

В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Гульмира Исаева, представители профильных отраслевых министерств , племенных объединений, ассоциаций, союзов и породных палат, а также ведущих научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС.

По словам директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена, формирование системы геномной селекции позволит обеспечить устойчивое развитие животноводства, снизить зависимость от поставок из третьих стран.

На текущий момент эта зависимость достаточно велика. В 2016 году на территорию стран Союза было ввезено мяса различных видов на 1,9 млрд долл. США. Повышенным спросом также пользуется племенная продукция с высоким генетическим потенциалом продуктивности. С 2012 по 2016 годы в ЕАЭС импортировано племенной продукции на сумму 2,6 млрд долл. США. Основная доля импорта в денежном выражении приходится на крупный рогатый скот – 53%.

"Нам необходимо сохранить свои генетические ресурсы, в том числе за счет повышения эффективности селекционного отбора, – отметил в этой связи Станислав Бубен. – Внедрение в производство геномной селекции позволит определить племенную ценность молодняка в раннем возрасте с вероятностью до 70%, а кроме того, до четырех раз сократить издержки на проведение оценки и содержание племенных производителей".

В 2017–2018 годах в ЕАЭС будет разработана единая методика оценки ценности племенных животных – с использованием метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP)*. Это в перспективе позволит перейти к использованию геномной селекции на базе Евразийского координационного совета по племенному животноводству.

Одним из важных итогов семинара стало решение о выработке предложений по сотрудничеству специализированных учреждений ЕАЭС и третьих стран в области генетической селекции. Специалисты государств-членов смогут пройти обучающий курс, который позволит изучить принципы и практические аспекты геномной селекции.

Справка

Метод BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) применяется для анализа популяций сельскохозяйственных животных. Метод хорошо приспособлен для анализа несбалансированных данных, он универсален и позволяет одновременно получать наилучшие нелинейные несмещенные оценки фиксированных эффектов и наилучший линейный несмещенный прогноз рандомизированных эффектов.