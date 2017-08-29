Размер золотовалютного фонда НБ КР в 2017 году составил 2,2 млрд долларов

29 августа 2017, 10:47 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Размер золотовалютного фонда Национального банка Кыргызстана в 2017 году составляет 2 млрд 200 долларов, в 2016 году эта цифра составила 1 млрд 969 млн долларов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель председателя Нацбанка КР Нурбек Жениш.

"В 2016 году чистая покупка составила 25 млн долларов. В 2017 году Нацбанк выходил 5 раз с продажей и 4 раза с покупкой. Сумма чистой продажи составила 5 млн долларов", - сказал Нурбек Жениш.

По его словам, в основном золотовалютный фонд составляет: золото, доллары, евро, британские фунты, юани, иены, ценные бумаги и т.д.

Также он рассказал, что в золотовалютном резерве 11% состоит из золота. "С 2011 года уже начали приобретать золота и на сегодня купили 3 тонн золота", - отметил он.

Помимо этого замглавы Нацбанк сообщил, что на 25 августа 2017 года было продано 172,2 кг аффинированного золота на сумму 479 млн долларов, выкуплено 98,4 кг на сумму 280,5 млн долларов.