Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации – новый формат взаимодействия предприятий стран ЕАЭС

29 августа 2017, 10:51 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Создание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации будет завершено в 2019 году. К этому сроку будет подготовлен общий сетевой ресурс и произойдет объединение национальных сегментов государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в единую сеть. Об этом заявил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев в рамках профильной панельной сессии "Промышленная субконтрактация и трансфер технологий в ЕАЭС: от локализации до выстраивания кооперационных цепочек" на международном форуме "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Подходы к созданию сетевой структуры промышленной субконтрактации для Союза предусматривают два уровня: национальный уровень с уполномоченными органами-координаторами деятельности существующих либо создаваемых центров субконтрактации и наднациональный уровень, на котором ЕЭК координирует принципы и правила взаимодействия.

"Запуск евразийской сети промышленной субконтрактации будет осуществляться в течение трех лет и пройдет в несколько этапов, – отмечает Николай Кушнарев. – На первом этапе, в 2017-2018 годах, будет дан старт пилотному проекту, основой которого станут разработки Фонда промышленности при Министерстве промышленности РФ по созданию государственной информационной системы промышленности. На втором этапе, в 2019 году, предполагается наладить полноценное функционирование евразийской сети".

Ожидается, что Департамент промышленной политики ЕЭК до конца 2017 года подготовит пакет нормативно-методической документации для национальных сегментов сети по формированию Единого реестра и базы данных промышленных предприятий. В него войдут рекомендации для уполномоченных органов государств ЕАЭС, будут обозначены функции и полномочия национальных центров субконтрактации стран "пятерки" по организации сетей субконтрактации на национальном уровне.

Сейчас Департамент параллельно разрабатывает концепцию создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий.

В процессе разработки промышленным блоком ЕЭК концепции создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий было подписано соглашение о сотрудничестве между восемью ключевыми партнерами: республиканскими центрами трансфера технологий Республики Армения и Республики Беларусь, Центром внедрения инноваций Центральной Азии в Кыргызстане, Фондом науки Казахстана, Агентством по технологическому развитию России и рядом других организаций и структур.

Предполагается, что в дальнейшем евразийская сеть субконтрактации и евразийская сеть трансфера технологий, объединенные в общий информационный ресурс, составят евразийскую информационную систему промышленности. Ядром системы станет интегрированный в нее единый реестр сведений о промышленных предприятиях Союза.

"Промышленная субконтрактация и трансфер технологий широко используются в развитых индустриальных странах и позволяют достигать высокой эффективности и конкурентоспособности промышленного производства. Создание и полноценное функционирование евразийской сети субконтрактации будет способствовать увеличению темпов роста и объемов промышленного производства в государствах-членах ЕАЭС", – подвел итог директор Департамента промышленной политики ЕЭК.

Создание информационной системы промышленности позволит оптимизировать процессы производства и существенно повысить конкурентоспособность как на уровне предприятия, так и на уровне региона; увеличить эффективность деятельности производственных предприятий в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания.