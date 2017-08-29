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В Катаре обсудили вопрос введения безвизового режима для кыргызстанцев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445147-ru.html

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29 августа 2017, 10:43       Комментарии

Посол Кыргызстана Нуран Ниязалиев встретился с директором Департамента консульской службы МИД Катара Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи. Как сообщает 29 августа пресс-служба МИД Кыргызстана, во время встречи Н.Ниязалиев рассказал о внедрении системы "Электронная виза", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы КР через Интернет, о предстоящем праздновании Дня независимости Кыргызстана.
Посол также отметил, что впервые в истории страны в городе Доха будет открыт избирательный участок, где кыргызстанцы смогут проголосовать на выборах президента 15 октября.
"Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, посол подчеркнул важность рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан КР. В свою очередь посол Мохаммед Абдулла Аль-Субаи проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны внимательно изучить просьбу об освобождении граждан КР от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны", - говорится в сообщении.
Также посол поздравил кыргызскую диаспору с предстоящим Днем независимости и пожелал успешного проведения голосования в Дохе.

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