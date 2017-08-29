В Катаре обсудили вопрос введения безвизового режима для кыргызстанцев

29 августа 2017, 10:43 Комментарии

Посол Кыргызстана Нуран Ниязалиев встретился с директором Департамента консульской службы МИД Катара Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи. Как сообщает 29 августа пресс-служба МИД Кыргызстана, во время встречи Н.Ниязалиев рассказал о внедрении системы "Электронная виза", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы КР через Интернет, о предстоящем праздновании Дня независимости Кыргызстана.

Посол также отметил, что впервые в истории страны в городе Доха будет открыт избирательный участок, где кыргызстанцы смогут проголосовать на выборах президента 15 октября.

"Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, посол подчеркнул важность рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан КР. В свою очередь посол Мохаммед Абдулла Аль-Субаи проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны внимательно изучить просьбу об освобождении граждан КР от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны", - говорится в сообщении.

Также посол поздравил кыргызскую диаспору с предстоящим Днем независимости и пожелал успешного проведения голосования в Дохе.