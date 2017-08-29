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Строительные компании нарушают санитарные нормы (фото)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445146-ru.html

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29 августа 2017, 10:38       Комментарии

Ежедневно инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В ходе очередного рейда установлено, что работники строительной компании ОсОО "Ак-Тулпар" (ул. Ш. Баатыра, 2/16) складируются строительные отходы в неустановленном месте и отсутствует временное ограждение, не соблюдается санитарные нормы и правила благоустройства Бишкека.
Инспектор СЭИ мэрии города Бишкек составил протокол на имя генерального директора ОсОО "Ак-Тулпар" А.Байханбаева, по ст. 488 кодекса "Об административной ответственности" и направлен в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

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