Строительные компании нарушают санитарные нормы (фото)

29 августа 2017, 10:38 Комментарии

Ежедневно инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе очередного рейда установлено, что работники строительной компании ОсОО "Ак-Тулпар" (ул. Ш. Баатыра, 2/16) складируются строительные отходы в неустановленном месте и отсутствует временное ограждение, не соблюдается санитарные нормы и правила благоустройства Бишкека.

Инспектор СЭИ мэрии города Бишкек составил протокол на имя генерального директора ОсОО "Ак-Тулпар" А.Байханбаева, по ст. 488 кодекса "Об административной ответственности" и направлен в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.