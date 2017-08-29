Жители Анкары просят установить личность кыргызстанки. Она бродит по городу

29 августа 2017, 10:15 Комментарии

Жители Анкары (Турция) ищут людей, знающих кыргызстанку, которая потеряла память. В настоящее время она бродит в центре турецкой столицы. Об этом пишет на своей странице в Facebook пользователь Акбалык Жумалиева.

Она отмечает, что фотографии ей прислали коллеги из Анкары, с целью найти знающих ее людей.

"Уже несколько дней в центре ходит, наверное, заболела, так как даже свое имя не сможет сказать. Кто сможет ее опознать? Коллеги написали, что на днях из Кыргызстана приехали артисты, был большой концерт, но ни один из них не подошел и не помог ей", - отмечает пользователь.