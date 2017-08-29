Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке готовятся к Дню независимости — площадь Ала-Тоо будут перекрыватьВ Бишкеке готовятся к Дню независимости — площадь Ала-Тоо будут перекрыватьООН призвала Россию активнее бороться с расизмом и ксенофобиейООН призвала Россию активнее бороться с расизмом и ксенофобией

Выбирайте альтернативный маршрут. Центральные улицы Бишкека перекрыты

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365473_vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445144-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке продолжается ремонт дорог

10.59: страшная история про вора в бишкекской квартире

В Бишкеке предлагают назначать "школьных омбудсменов"

В Бишкеке готовятся к Дню независимости — площадь Ала-Тоо будут перекрывать

ТИК Бишкека обратилась в ЦИК по заявлениям директоров 4 школ о давлении на них при сборе подписей за претендента на должность президента Э.Зарлыкова

29 августа 2017, 10:22       Комментарии

31 августа, в День независимости Кыргызской Республики, и 1 сентября на Курман айт будут введены ограничения движения транспорта на центральных улицах Бишкека.
По данным пресс-службы столичного ГУВД, движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова, ул. Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик, а также от проспекта Чуй до ул. Киевской.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности и порядка во время праздничных мероприятий будут задействованы 2 200 сотрудников правоохранительных органов.
В связи с проведением репетиций в честь празднования Дня независимости с 28 по 30 августа с 18.00 до 20.00 на главной площади столицы Ала-Тоо будет частичное ограничение транспортного движения.
А также 30 августа на центральной площади Ала-Тоо в связи с проведением генеральной репетиции будет полностью ограничено движение транспорта с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00, по проспекту Чуй от ул. Панфилова до бульвара Эркиндик в восточном направлении и от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова в западном направлении.
Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
ГУВД города Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь Ала-Тоо.
В случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, транспорте, общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум