Бабанов и Торобаев должны сложить с себя полномочия в предвыборный период

29 августа 2017, 10:43 Комментарии

Лидеры фракций Жогорку Кенеша "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов и "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев должны временно сложить с себя полномочия в период предвыборной гонки. Такое мнение высказала политолог Айнура Арзыматова.

Она отметила, что пост лидера парламентской оппозиции – это достаточно высокая должность, которая имеет разные механизмы давления.

"Мне кажется, Бабанов и Торобаев должны временно сложить с себя полномочия в период выборов, как это сделал экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Потому что для всех кандидатов в президенты должны быть созданы равные условия борьбы", - сказала она.

Арзыматова считает, что если бы кто-то из властной структуры также оставался на своем посту, оппозиция сразу же начала бы осуждать.

"Это необъективное отношение к себе. Если человек требует равенства, то и сам должен придерживаться этого принципа", - добавила она.