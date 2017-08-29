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Бабанов и Торобаев должны сложить с себя полномочия в предвыборный период

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365475_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445142-ru.html

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29 августа 2017, 10:43       Комментарии

Лидеры фракций Жогорку Кенеша "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов и "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев должны временно сложить с себя полномочия в период предвыборной гонки. Такое мнение высказала политолог Айнура Арзыматова.
Она отметила, что пост лидера парламентской оппозиции – это достаточно высокая должность, которая имеет разные механизмы давления.
"Мне кажется, Бабанов и Торобаев должны временно сложить с себя полномочия в период выборов, как это сделал экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Потому что для всех кандидатов в президенты должны быть созданы равные условия борьбы", - сказала она.
Арзыматова считает, что если бы кто-то из властной структуры также оставался на своем посту, оппозиция сразу же начала бы осуждать.
"Это необъективное отношение к себе. Если человек требует равенства, то и сам должен придерживаться этого принципа", - добавила она.

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