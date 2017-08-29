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В Бишкеке готовятся к Дню независимости — площадь Ала-Тоо будут перекрывать

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445141-ru.html

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Выбирайте альтернативный маршрут. Центральные улицы Бишкека перекрыты

29 августа 2017, 10:30       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Пресс-служба мэрии Бишкека напоминает, что центральная площадь Ала-Тоо временами будет перекрываться до 31 августа в связи с репетицией празднования Дня независимости.
Ранее в ГУВД Бишкека сообщили, что милиция переходит на усиленный режим работы и в праздники будут перекрывать некоторые улицы.
Движение по центральной площади Ала-Тоо ограничат с 18.00 до 20.00 с 28 по 30 августа.
Также 30 августа состоится генеральная репетиция предстоящего празднования. Движение транспорта в этот день ограничат с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 по проспекту Чуй от улицы Панфилова до проспекта Эркиндик в восточном направлении и от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова в западном.
31 августа проспект Чуй также будет перекрыт от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова. Улицы Тоголока Молдо, Логвиненко и проспект Эркиндик также перекроют от проспекта Чуй до улицы Киевской.
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