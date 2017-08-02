Рейд "Маяк": В Бишкеке 14 автомобилистов не уступили дорогу спецмашинам со включенными спецсигналами

29 августа 2017, 10:04 Комментарии

Накануне, 28 августа, на территории города Бишкек и Чуйской области Главное управление патрульной милиции МВД совместно с бригадой скорой помощи организовали рейд "Маяк". Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.

Цель рейда — обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, а также напоминание водителям о необходимости пропускать спецмашины.

По данным МВД, по итогам рейда 14 водителей были оштрафованы по статье 231 Кодекса об административной ответственности. Штраф за нарушение составляет 500 сомов.

Статья 231. Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению.

Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению, а равно необеспечение беспрепятственного проезда автомобилей и мотоциклов специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами влекут наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей. То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним, влечет предупреждение.