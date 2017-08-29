29 августа 2017, 10:18 Комментарии

Омбудсмену КР жалуются на поборы в школах. Об этом сообщили в пресс-службе главного правозащитника страны.

По данным Института омбудсмена, несмотря на то, что родительские взносы в школах Бишкека официально запрещены, что подтверждают приказы мэрии Бишкека и Минобразования КР, поборы в школах продолжаются: с родителей под различными предлогами требуют ту или иную сумму. Наиболее часто с подобными требованиями сталкиваются родители детей, с которых требуют вступительные взносы за прием детей в первый класс.

"В Аппарат омбудсмена часто поступают обращения по поводу требований директорами школ вступительных взносов в денежной форме, а также в виде т.н. "спонсорской помощи". В случае неудовлетворения этих требований родителям отказывают в приеме по различным причинам. Так, в одном из обращений на имя Акыйкатчы гражданка Н.Д. указала о том, что она не может устроить свою дочь в среднюю школу №17 г. Бишкек. Несмотря на то, что ее старшая дочь обучается в указанном образовательном учреждении, директор школы отказывается принимать ее младшую дочь, ссылаясь на отсутствие прописки по месту расположения учебного заведения" — сообщают в Институте омбудсмена.

По данному факту соответствующие письма направлены в Управление образования г. Бишкек. Однако, согласно полученному ответу, данный вопрос до сих пор остается нерешенным. Указанное обстоятельство свидетельствует об имеющихся системных проблемах в сфере доступа к образованию, что нарушает права граждан на свободу выбора школы. В целях выявления подобных и других нарушений прав в образовательных учреждениях Институт омбудсмена предлагает назначить в каждой школе "Школьного омбудсмена".

"В свою очередь сотрудники Аппарата омбудсмена оказывают всю возможную помощь обратившимся в приеме детей в образовательные учреждения. Так, например, в компьютерную гимназию №5 был принят ребенок, которого, по словам его родителей, не принимали в связи с переполненностью обучающихся. Аналогичная ситуация была в школе №2, и только благодаря сотрудникам Аппарата ребенка зачислили в первый класс. Также со стороны родителей другого ребенка были жалобы на администрацию школы №69 о том, что они требуют родительский взнос в размере 5000 сомов. Лишь после вмешательства Аппарата омбудсмена ребенка зачислили в школу", — отмечают представители акыйкатчи.

Аппарат Омбудсмена призывает столкнувшихся с данной проблемой сообщать о подобных случаях, позвонив на бесплатную горячую линию Аппарата омбудсмена по номеру 115.

Согласно приказу Министерства образования КР и мэрии г. Бишкек, в случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных средств, оказания морально-психологического давления на детей и родителей руководители и их заместители, классные руководители, воспитатели и др. работники образовательных организаций будут освобождены от занимаемых должностей с передачей выявленных фактов в правоохранительные органы.