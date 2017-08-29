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Мария Шарапова обыграв вторую ракетку мира, вышла во второй круг US Open

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mariia-sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445138-ru.html

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29 августа 2017, 10:14       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Теннисистка из России Мария Шарапова обыграв вторую ракетку мира румынку Симону Халеп, вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщил sportbox.ru.
Мария Шарапова встретилась со свое соперницей на центральном корте US Open стадионе Артура Эша, игра длилась 2 часа 44 минуты. Россиянка сделала семь подач на вылет против одной в исполнении Халеп. Но и ошибок Шарапова сделала почти в пять раз больше – 64, в то время как румынка - 14 раз.
Напомним, Марию Шарапову ранее дисквалифицировали за употребление мельдония, на корт тенннисистка вернулась в апреле текущего года.
Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 2) – 6:4, 4:6, 6:3.
Во втором круге россиянка выступит против Тимеей Бабош из Венгрии.

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