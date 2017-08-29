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Посольство КР в РФ: Погибшая в ДТП в Пензе и все пострадавшие – кыргызстанцы

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445137-ru.html

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29 августа 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Одна женщина погибла, еще пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области России. Все являются гражданами Кыргызстана, сообщили в Посольстве КР в РФ.
Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников пострадавших.
По информации российских СМИ, микроавтобус Mercedes Benz под управлением 44-летнего гражданина Кыргызстана и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок.
По данным УВМД по региону, в результате 36-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.
Полиция сообщала, что 44-летний водитель автофургона, как и водитель микроавтобуса, также являются гражданами Кыргызстан, до ДТП они друг друга не знали.

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