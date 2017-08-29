Посольство КР в РФ: Погибшая в ДТП в Пензе и все пострадавшие – кыргызстанцы

29 августа 2017, 10:15 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Одна женщина погибла, еще пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области России. Все являются гражданами Кыргызстана, сообщили в Посольстве КР в РФ.

Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников пострадавших.

По информации российских СМИ, микроавтобус Mercedes Benz под управлением 44-летнего гражданина Кыргызстана и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок.

По данным УВМД по региону, в результате 36-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

Полиция сообщала, что 44-летний водитель автофургона, как и водитель микроавтобуса, также являются гражданами Кыргызстан, до ДТП они друг друга не знали.