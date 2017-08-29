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Новости Кыргызстана

Омбудсмену КР жалуются на поборы в школахОмбудсмену КР жалуются на поборы в школах

ООН призвала Россию активнее бороться с расизмом и ксенофобией

Источник:
http://kabar.kg/news/oon-prizv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445136-ru.html

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29 августа 2017, 10:21       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Представители ООН призвали российские власти усилить борьбу с проявлениями расизма и ксенофобии. Среди предложенных мер – более активное использование штрафов за ксенофобские высказывания политиков, пишет радио "Свобода".
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