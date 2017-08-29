ООН призвала Россию активнее бороться с расизмом и ксенофобией

29 августа 2017, 10:21 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Представители ООН призвали российские власти усилить борьбу с проявлениями расизма и ксенофобии. Среди предложенных мер – более активное использование штрафов за ксенофобские высказывания политиков, пишет радио "Свобода".

Группа независимых экспертов ООН в понедельник представила специальный доклад Комитету по ликвидации расовой дискриминации.

Авторы документа уделили особое внимание поведению футбольных фанатов в преддверии чемпионата мира-2018 в России.

Выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии подвергаются в России нападениям со стороны неонацистов и групп так называемых "казаков", отмечается в докладе.

Российская полиция зачастую проводит задержания по расовому признаку, считают эксперты ООН.

В Москве пообещали внимательно изучить доклад правозащитников.

При этом, источник агентства Интерфакс в Женеве заявил, что выводы ООН не накладывают на Россию политических обязательств.