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Новости Кыргызстана

Омбудсмену КР жалуются на поборы в школахОмбудсмену КР жалуются на поборы в школах

Нацбанк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

Источник:
http://kabar.kg/news/natcbank-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445135-ru.html

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29 августа 2017, 10:21       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Национальный банк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Нурбек Жениш.
По его словам, такое решение было принято вчера, 28 августа. Нурбек Жениш отметил, что фактическая инфляция совпадает с ожидаемыми прогнозами НБ КР и имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики, определенного в диапазоне 5-7% в среднесрочный период. В августе 2017 года годовое значение инфляции составила 3,9%.
"Прирост ВВП за январь-июль 2017 года составил 6,9%, без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор" - 3,6%. Основное влияние на рост экономики оказывают улучшение ситуации в странах-партнерах и увеличение денежных переводов. Чистый приток денежных переводов за 7 месяцев 2017 года увеличился на 28,8% и составила 1 млрд 100 млн долларов. В 2016 году эта цифра составила 846 млн долларов", - сказал он.
Стоит отметить, что средняя ставка на все виды кредитования снизилось на 16%. Учетная ставка в сомовом кредите в 2016 году составляла 27%, в 2017 году эта цифра была снижена до 19%.

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