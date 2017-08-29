Нацбанк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

29 августа 2017, 10:21 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Национальный банк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Нурбек Жениш.

По его словам, такое решение было принято вчера, 28 августа. Нурбек Жениш отметил, что фактическая инфляция совпадает с ожидаемыми прогнозами НБ КР и имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики, определенного в диапазоне 5-7% в среднесрочный период. В августе 2017 года годовое значение инфляции составила 3,9%.

"Прирост ВВП за январь-июль 2017 года составил 6,9%, без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор" - 3,6%. Основное влияние на рост экономики оказывают улучшение ситуации в странах-партнерах и увеличение денежных переводов. Чистый приток денежных переводов за 7 месяцев 2017 года увеличился на 28,8% и составила 1 млрд 100 млн долларов. В 2016 году эта цифра составила 846 млн долларов", - сказал он.

Стоит отметить, что средняя ставка на все виды кредитования снизилось на 16%. Учетная ставка в сомовом кредите в 2016 году составляла 27%, в 2017 году эта цифра была снижена до 19%.