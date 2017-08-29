ТИК Бишкека обратилась в ЦИК по заявлениям директоров 4 школ о давлении на них при сборе подписей за претендента на должность президента Э.Зарлыкова

29 августа 2017, 10:08 Комментарии

В территориальную избирательную комиссию Бишкека поступили заявления от руководителей ряда образовательных учреждений столицы об оказываемом давлении со стороны муниципальных служащих при сборе подписных листов за претендента на должность президента Эрниса Зарлыкова. Согласно Инструкции о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата и проверки достоверности подписей в подписных листах, поступивших в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, кандидат или его уполномоченный представитель заключают с лицом, осуществляющим сбор подписей, соответствующий договор. Оплата услуг данного лица осуществляется исключительно из средств избирательного фонда кандидата.

Не допускается:

- принуждение избирателей в процессе сбора подписей, а также выплата вознаграждения избирателям за внесение подписи в подписной лист, равно, как и препятствование сбору подписней;

- участие в сборе подписей администраций предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

- сбор подписей государственными и муниципальными служащими в период выполнения ими служебных обязанностей;

- сбор подписей в местах и во время выдачи заработной платы, пенсий и иных социальных выплат.

Неоднократные нарушения этих запретов могут быть основанием для признания подписей недействительными.

Как стало известно АКИpress, директора 4 школ обратились в мэрию Бишкека с заявлениями о том, что сотрудники Центра образования Октябрьского района принуждают их собирать с учителей и родителей учащихся подписи за Э.Зарлыкова. В заявлениях отмечается, что они отказались заполнять таблицы подписных листов, сославшись на применение административного ресурса.

ТИК, рассмотрев обращение мэрии, направила документы в ЦИК и рекомендует муниципалитету принять меры взыскания в отношении должностных лиц ЦООР, допустивших нарушение избирательного законодательства, вплоть до освобождения от занимаемой должности.