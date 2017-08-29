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Северная Корея ранним утром во вторник, 29 августа, произвела запуск ракеты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365470_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445133-ru.html

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КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности

29 августа 2017, 9:52       Комментарии

Северная Корея ранним утром во вторник, 29 августа, произвела запуск ракеты. Как передает DW со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK, ракета была выпущена в сторону Японии и пролетела над территорией на севере страны. Японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что это была, по всей видимости, ракета средней дальности.
По информации южнокорейской армии, запуск произведен неподалеку от столицы КНДР Пхеньяна, ракета пролетела на восток 2700 километров, максимальная высота достигала 550 километров.
По предварительным данным, ракета развалилась на три части и упала в воды Тихого океана примерно в 1200 километрах восточнее японского острова Хоккайдо.
Официальный Токио призвал жителей северной Японии к соблюдению мер предосторожности.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ указал, что Токио предпримет "все шаги", чтобы защитить население страны. По его словам, Япония намерена созвать Совет Безопасности ООН в связи с запуском действиями Пхеньяна. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь заявил, что северокорейская баллистическая ракета представляет собой "беспрецедентную, серьезную угрозу".

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